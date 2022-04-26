«Шахтер» признан чемпионом всеми участниками УПЛ

Клубы Украинской премьер-лиги поддержали предложение досрочно завершить чемпионат по футболу, зафиксировав турнирную таблицу по состоянию на 24 февраля.



Как передает пресс-служба УПЛ, такое решение принято на общем собрании участников, в связи с тем, что чемпионат не может быть доигран по результатам продления военного положения в Украине из-за российской военной агрессии.



Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.



По состоянию на 24 февраля, «Шахтер» после 18 туров занимал первое место с 47 очками, «Динамо» — второе с 45 очками, «Днепр-1» — третье с 40 очками, «Заря» — четвертое с 36 очками, «Ворскла» — пятое с 33 очками.



Награждение призеров проводиться не будет.

Также участники УПЛ создали рабочую группу, которая будет прорабатывать вопросы текущей деятельности лиги и старте следующего сезона.