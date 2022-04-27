Минреинтеграции определило громады, переселенцы из которых смогут получить помощь

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся в оккупации, окружении по состоянию на 25 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



«Это значит, что, начиная с мая 2022 года, процедура получения помощи от государства на проживание внутренне перемещенным лицам будет происходить по четкой и урегулированной процедуре», - пояснили в ведомстве.



Получить помощь могут те, кто переехал из территориальных громад, которые утверждены указанным приказом Минреинтеграции, а также ВПЛ, у которых разрушено жилье и подали заявку на возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.



Утвержденный список территориальных общин можно просмотреть по ссылке.



Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен.