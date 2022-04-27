Росармия дважды ударила фосфорными снарядами по Авдеевке. Есть раненый

Российские войска с вечера вторника дважды наносили удары фосфорными снарядами по городу Авдеевка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров», - говорится в сообщении.



По его словам, следом за вторым обстрелом оккупанты нанесли по Авдеевке авиаудар – попали во многоэтажку. Кириленко отметил, что известно по меньшей мере про одного раненого.



Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.