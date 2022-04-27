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Силы РФ обстреляли больницу Северодонецка, погибла женщина

27 апреля 2022, 15:33

Силы РФ обстреляли больницу Северодонецка, погибла женщина

Российские силы сегодня обстреляли больницу в Северодонецке, в результате чего одна женщина погибла. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. 

«Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами — и это их не остановило», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что в результате обстрела здание больниц разрушено существенно. Пострадали сразу несколько этажей, однако больница продолжает работу

По словам главы области, погибшей не раз предлагали эвакуацию.



В Луганской области осталось только две работающие больницы — в Северодонецке и Лисичанске.

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