Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Авдеевку фосфорными бомбами. Удар по Славкурорту и Краматорску.

Обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта.

Ситуация в Мариуполе. Обстрелы не прекращаются, в Киеве митингуют жены бойцов «Азова».

Хирурги проводят операции в бомбоубежище завода «Азовсталь». Ранены более 600 человек.

Путин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Договоренностей об эвакуации из Мариуполя пока нет.

Луганщина в огне. Российские силы обстреляли школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека, и больницу в Северодонецке. Есть жертвы.

На оккупированных территориях Донбасса готовятся к очередному референдуму о присоединении к РФ. Кремль сменил куратора группировок «ДНР» и «ЛНР».

На оккупированной части Донбасса воду подают по часам несколько раз в неделю.