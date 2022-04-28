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Российские войска разбомбили полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь»

28 апреля 2022, 15:47

Российские войска разбомбили полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь»

Российские войска разбомбили военный полевой госпиталь на территории комбината «Азовсталь». Об этом сообщает полк «Азов».

«Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные», - говорится в сообщении.

В результате атаки обвалилась часть оборудованного под госпиталь помещения – в частности операционная, что делает невозможным оказание помощи раненым.

В «Азове» подчеркнули, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений и призвали международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже тех защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие.

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