Заместительницу «мэра» Мариуполя заочно уведомили о подозрении в госизмене

Украинская прокуратура заочно уведомила о подозрении депутатку Мариупольского горсовета, которая добровольно согласилась стать заместительницей так называемого «мэра» города. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, депутатка горсовета от политической партии ОПЗЖ в Мариуполе, который в настоящее время частично находится под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами.



«Женщина согласилась на предложение оккупационных властей РФ и заняла должность "замглавы администрации г. Мариуполя". Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспублики "ДНР" и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков», - говорится в сообщении.



В прокуратуре подчеркивают, что в интервью российским СМИ заместительница «главы» Мариуполя заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в Мариуполе акции-марша «Бессмертный полк». организованной российскими пропагандистами.



Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.