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СМИ: Глава Генштаба РФ приехал в Изюм руководить войсками

28 апреля 2022, 17:28

СМИ: Глава Генштаба РФ приехал в Изюм руководить войсками

В оккупированный Изюм лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, чтобы командовать войсками на Донбассе.  Об этом сообщает украинское издание Defense Express, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.

По данным СМИ, приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует, что назначение генерала Александра Дворникова главой Южного военного округа не дало результатов. Ранее Дворникова назначили для того, чтобы создать единую вертикаль командования и улучшить ситуацию с координацией действий российских подразделений на поле боя.

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