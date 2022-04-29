Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Динамика боевых действий на Донбассе увеличивается. Города под обстрелами и ракетными ударами.

Жителей Донбасса призывают эвакуироваться как можно скорее.

СМИ утверждают, что в Изюм прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

В Мариуполе завод «Азовсталь» подвергся обстрелам около 50 раз. Авиаударами разрушен полевой госпиталь, есть погибшие и раненые.

Ста тысячам людей в Мариуполе грозит смертельная опасность от эпидемий: холеры, кишечной палочки, дизентерии.

Представительница ООН выехала в Запорожье готовить возможную эвакуацию из Мариуполя.

Лисичанск, Северодонецк, Рубежное Попасная полностью без воды. Вся Луганщина под обстрелами.

В Донецке два крупных рынка «Меркурий» и «Сокол» попали под обстрел.

В «ДНР» заявили, что откажуться от парада на 9 мая.