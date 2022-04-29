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Эвакуация жителей Мариуполя с «Азовстали» запланирована на сегодня

29 апреля 2022, 09:22

Эвакуация жителей Мариуполя с «Азовстали» запланирована на сегодня

Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей, которые укрылись в сталелитейном заводе «Азовсталь» вместе с бойцами, защищающими Мариуполь. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода», — сообщили в офисе президента Владимира Зеленского, не вдаваясь в подробности.

Отмечается, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ведутся интенсивные обсуждения, чтобы разрешить эвакуацию из сталелитейного завода «Азовсталь», который подвергся обстрелу российскими войсками, оккупировавшими Мариуполь. Во вторник президент России Владимир Путин дал «принципиальное» согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с завода «Азовсталь».

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