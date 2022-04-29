Зеленский и Путин посетят саммит G20, заявил президент Индонезии

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин планируют посетить саммит G20, который пойдет в Индонезии в ноябре.



Об этом сообщил индонезийский президент Джоко Видодо, передает Bloomberg.



Он отметил, что оба лидера приняли приглашение.



«Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто», — отметил Видодо в ходе выступления.



По его словам, G20 может стать катализатором восстановления мировой экономики.

27 апреля Видодо провел телефонные переговоры с Зеленским, а днем позже — с Путиным. Украинский президент поблагодарил лидера Индонезии за приглашение на саммит G20.



22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение об участии Путина в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.