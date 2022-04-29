«Настоящее гетто». В Мариуполе показали «правила жизни» в оккупации

Российские оккупанты распространяют в Мариуполе листовки под названием «Основные вопросы», которые по факту являются «правилами жизни» в оккупации. Выдержки из этих правил опубликовал советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Тотальный контроль. Настоящее гетто», — прокомментировал содержанию листовки Андрющенко.



В листовке группировки «ДНР» сообщается, что все жители должны проходить фильтрацию — захватчики ее называют «верификацией». Она обязательна для всех: не только для выезжающих из Мариуполя, но и для тех, кто хочет ехать даже в Донецк.



Также в листовке сообщается, что перевести безналичные деньги в наличные невозможно из-за санкций против «ДНР».

Получить компенсацию за разрушенное жилье или за его восстановление собственными силами мариупольцы тоже не смогут.

Проехать на личном автомобиле на подконтрольную «ДНР» территорию для фильтрации можно только в составе колонны и в сопровождении «сотрудников силовых ведомств».



Выезд на подконтрольную Украине территорию возможен, но в «ДНР» запугивают жителей, что им якобы сразу «вручат повестку» в украинскую армию.

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