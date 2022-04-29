Сегодня российские оккупанты убили еще двоих жителей Донетчины

За пятницу, 29 апреля, россияне убили двоих мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграм.



По его информации, погибли двое жителей Времовки и Шандриголово. Еще четыре человека получили ранения.



Кроме того, медицинская помощь в Донецкой области была оказана шести раненым на Луганщине.



«Также удалось уточнить информацию о двоих погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно», — добавил глава ОВА.