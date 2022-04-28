Трое человек погибли в результате обстрела поселка Нью-Йорк ракетами

Фото: Facebook / Павел Кириленко

В результате авиаудара по поселку Нью-Йорк Донецкой области в четверг утром три человека погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить», - написал он.



Кириленко уточнил, что все пострадавшие – гражданские.

В поселке Ласточкино Очеретинской громады Донецкой области в результате обстрелов росийской армией за минувшие сутки повреждены 27 домов.