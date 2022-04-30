«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка

В результате обстрела подконтрольного группировке «ДНР» Донецка сегодня, 29 апреля, погиб один мирный житель и еще двое получили ранения. Об этом сообщило «МЧС ДНР».



Как отмечается, сообщение о пожаре в магазине «Лукошко» на улице Победы в результате обстрела поступило около 20 часов.



Кроме этого, на улице Летняя из-за обстрела загорелся сарай.



«Также стало известно о двух пострадавших и одном погибшем в результате обстрела», — говорится в сообщении.



В «МЧС ДНР» уточнили, что пострадавшие были обнаружены в Петровском районе Донецка.

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