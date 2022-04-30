Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации мариупольцев из «Азовстали»

Папа Римский получил отказы на три обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать гуманитарный коридор мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода «Азовсталь». Об этом сообщает Il Messaggero.



Папа Франциск трижды отправлял по дипломатическим каналам прямые сообщения в Москву, пытаясь согласовать гуманитарный коридор для Мариуполя.



Кремль трижды отказывал ему, аргументируя свое решение отсутствием безопасности. В последней попытке договориться о коридоре, даже обсуждалась эвакуация мариупольцев катером под флагом Ватикана.