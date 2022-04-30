Мужчины ОРДЛО могут избежать мобилизации только за взятку

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской области отменили медосмотр для принудительной мобилизации мужчин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Отмечается, что приостановка проведения медосмотров связана с тем, что оккупанты практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации.



«Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения», - сказано в сообщении.



Кроме того, в оккупированных районах проводятся систематические рейды для выявления не мобилизованных мужчин призывного возраста.



По данным украинской разведки, единственной альтернативой для мужчин остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья. Ее размер может варьироваться от 5 до 75 тысяч российских рублей.



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