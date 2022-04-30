Анджелина Джоли во Львове встретила эвакуированных жителей Покровска

Анджелина Джоли во Львове. Фото: УЗ

Американская киноактриса Анджелина Джоли сегодня находится во Львове, где на железнодорожном вокзале встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска Донецкой области. Об этом сообщает «Укрзализныця».

Помимо кинокарьеры, Джоли занимается благотворительностью и является послом доброй воли ООН.



Также очевидцы выложили в сеть видео посещения американской актрисой железнодорожного вокзала Львова.



Ранее в сети опубликовали видео, на котором показано, как актриса пришла в одно из львовских кафе.