Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Мариуполе очередная попытка эвакуации мирных жителей с «Азовстали». С завода вышла группа людей.
- Мировые лидеры готовы помочь спасти жителей Мариуполя, но российская сторона отвергает все предложения.
- Российские войска обстреляли Доброполье. Железнодорожный мост между Лиманом и Райгородком разрушили оккупанты.
- Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях. Россияне планируют выдавать пропуска для пребывания на улице, а уцелевшие дома выехавших жителей отдают другим людям.
- В «ДНР» заявили, что в Мариуполе начнется «большое строительство». В этой связи депортированных в Россию мариупольцев решили обязать вернуться в город.
- Бои на Луганщине. В Попасной россияне обстреляли эвакуационный автобус с волонтерами.