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Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►

01 мая 2022, 00:37

Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Мариуполе очередная попытка эвакуации мирных жителей с «Азовстали». С завода вышла группа людей.
  • Мировые лидеры готовы помочь спасти жителей Мариуполя, но российская сторона отвергает все предложения.
  • Российские войска обстреляли Доброполье. Железнодорожный мост между Лиманом и Райгородком разрушили оккупанты.
  • Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях. Россияне планируют выдавать пропуска для пребывания на улице, а уцелевшие дома выехавших жителей отдают другим людям.
  • В «ДНР» заявили, что в Мариуполе начнется «большое строительство». В этой связи депортированных в Россию мариупольцев решили обязать вернуться в город.
  • Бои на Луганщине. В Попасной россияне обстреляли эвакуационный автобус с волонтерами.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
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Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
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14:49
Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет
14:01
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13:24
Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
23:58
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
19:36
В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении «ДНР»
18:59
«ЛНР» будет изымать украинские учебники в школах захваченных городов
13:20
«ДНР» заявила о 93 погибших жителях за время полномасштабной войны
10:47
СМИ узнали о планах России создать «Южную Русь» в Украине
10:27
В Мариуполе установили мошеннический курс валют и собирают персональные данные жителей — омбудсмен
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00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
00:25
Зеленский пообещал, что все оккупированные территории будут освобождены
00:08
Зеленский: Делается все, чтобы эвакуация из Мариуполя состоялась
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
22:33
В Херсонской области пропали мобильная связь и интернет
21:45
ВСУ освободили несколько сел в Харьковской области
21:19
С «Азовстали» эвакуировали 20 мирных жителей, сообщил «Азов»
20:47
Авиаударом разрушена взлетная полоса Одесского аэропорта
18:32
Украина вернула домой еще 7 военных и 7 гражданских в рамках обмена пленными с РФ
18:10
Анджелина Джоли во Львове встретила эвакуированных жителей Покровска
18:00
Путин пообещал выплатить к 9 мая по 10 тысяч рублей ветеранам с захваченных территорий Украины, включая Донбасс
17:46
Власти Мариуполя и музеи города не захотели эвакуировать экспозиции перед оккупацией, заявил министр
17:23
Сегодня может состояться эвакуация из Мариуполя
16:32
Матери пленного военного из Мариуполя прислали фото мертвого сына
15:59
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Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
01 мая, 00:37
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29 апреля, 00:11

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