Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, у которого якобы «тоже была еврейская кровь»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании «Медиасет», что у Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Текст интервью опубликовал МИД РФ.



«Он [президент Владимир Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», - подчеркнул Лавров.



По его словам, где-то публикуются материалы, которые подтверждают, что «американцы и канадцы сыграли ведущую роль подготовке ультрарадикальных, откровенно неонацистских подразделений в Украине».



В Израиле возмущены такими заявлениями. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил в Twitter: «Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме».