Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, заявил начальник украинской разведки

Кремль готовится объявить о мобилизации в России 9 мая, утверждает начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



«Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации, — сказал Буданов в интервью НВ.



Он уточнил, что РФ планирует объявить мобилизацию на 9 мая.



По его информации сейчас Росрезерв начал сверять, «что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам».



«Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — подчеркнул Буданов.



Начальник разведки также сказал, что до 9 мая Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе.



Информацию о мобилизации в России прокомментировал и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.



По словам Данилова, «то, что на сегодняшний день идет в нашу страну воевать, наша армия с этим справляется». По его словам, «мотивации там почти никакой нет».



Секретарь СНБО отметил, что Украина не планирует следующую волну мобилизации. «На сегодняшний день у нас достаточно военных, которые пришли в военкоматы. Идет обучение, идет тренировка. То, что мы сделали в первую очередь, этого достаточно для того, чтобы мы могли защищать нашу страну», — сказал Данилов.