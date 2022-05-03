Россия попытается аннексировать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей до середине мая. Аналогичный план она попытается реализовать в Херсонской области.

Об этом на брифинге в Госдепартаменте США заявил посол при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает CNN.

«В отчетах [разведки США] говорится, что Россия планирует провести "референдумы" по присоединению к России в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона», — заявил Карпентер.



По его словам, россияне похищают местных чиновников в городах на востоке и юге Украины, чтобы потом заменить их на «лояльных к Москве». Также они похищают директоров школ, журналистов и активистов.



Карпентер также зподчеркнул, что Россия перекрыла доступ в интернет и некоторые виды сотовой связи в указанных регионах, чтобы оставить их без достоверной информации.