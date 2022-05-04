АР: В результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек

В результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта погибли 600 человек. Удар был более смертоносным, чем предполагалось ранее. Об этом пишет Associated Press.



На основании свидетельств выживших и спасателей, поэтажных планов театра, фотографии и видео, сделанные внутри до, во время и после удара, а также оценки экспертов, журналисты издания воссоздали картину произошедшего в тот день.



По словам свидетелей, около сотни человек были на полевой кухне недалеко от здания, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.



Выжившие горожане рассказали журналистам, что во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось больше 200 людей.



Расследование также опровергает утверждения России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.



Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибло около 300 человек.