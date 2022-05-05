Эвакуированные по мариупольскому коридору 344 человека прибыли в Запорожье

Эвакуированные 344 человека из Мариуполя и городов Запорожской области прибыли в Запорожье в среду вечером. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



«Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа», — рассказала она.



Верещук поблагодарила сотрудников ООН и Международного Комитета Красного Креста. Также она выразила благодарнасть сотрудникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС.

«Мариупольская гуманитарная операция продолжается», — добавила она.



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