Россия ответит за смерть журналиста — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и друзьям журналиста Александра Махова, погибшего 4 мая от обстрелов российских оккупантов. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.



«Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. И мы ее реализуем», - заявил президент.



Зеленский подчеркнул, что Махов был человеком с собственной позицией: искренней и патриотической. Он работал в самых горячих точках, пытался привезти настоящий и сильный материал.



«В 2017 году он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Когда пришел Covid, он не боялся, две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая. С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он особенно чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет» - отметил президент.