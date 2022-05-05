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В Луганской области найдены тела еще пяти погибших

05 мая 2022, 08:34

В Луганской области найдены тела еще пяти погибших

За минувшие сутки в Луганской области найдены тела пятерых местных жителей, погибших вследствие обстрелов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, оккупанты 24 раза атаковали дома жителей области.

«В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие от российских обстрелов вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем мужчина из Попасной», – уточнил глава ОВА.

Он добавил, что это не окончательные данные, потому что в Попаснянской и Горской громадах дома горят «один за другим».

«Только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевахе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Также в Северодонецке в черте города загорелась хвойная подстилка», – проинформировал он.

Гайдай констатировал, что подразделения противника пытаются вести безуспешно наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях.

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