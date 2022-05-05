«Очередь в туалет, как в мавзолей». Появились видео из фильтрационного лагеря «ДНР»

Обнародованы видео из фильтрационного лагеря группировки «ДНР» в селе Безыменное, где удерживают около 350 мужчин из Мариуполя. Записи обнародовал советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Автор видео показал условия содержания и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Основная проблема — антисанитария.



"Умывальник один на всю толпу. Туалет вообще находится на улице, в него невозможно зайти - режет глаза. <...> с утра очередь в туалет, как в мавзолей - не достоишься", - рассказал мужчина, который снял видео.



Лагерь был оборудован в помещении школы. Люди спят в спортзале на полу и в классах. По словам автора ролика, сначала людей вообще спали в коридорах, потому что их не пускали в классы.