Российская армия снова обстреляла Святогорскую лавру, есть раненые

Святогорская лавра. Фотог: прокуратура Донецкой области

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по Святогорску в среду, 4 мая. В результате удара повреждено здание общежития Святогорской лавры, есть раненые. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



Ранения, по предварительным данным, получили 7 граждан.



На месте происшествия работают следователи полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В предыдущий раз российские войска обстреляли Святогорскую лавру 12 марта