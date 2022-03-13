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Авиаудар по Святогорской лавре: Фотографии последствий

13 марта 2022, 13:24

Авиаудар по Святогорской лавре: Фотографии последствий

Последствия авиаудара по Святогорской лавре. Фото: Полиция Донецкой области Последствия авиаудара по Святогорской лавре. Фото: Полиция Донецкой области

Полиция Донецкой области опубликовала фотографии последствий авиаудара российскими силами по Святогорской лавре, который произошел вчера поздним вечером.

Авиационная бомба, по свидетельству очевидцев, разорвалась в 50 метрах от моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец, и который находится у входа в Святогорскую лавру.

Как сообщили в лавре, в результате  взрыва в храмах вылетели оконные рамы. В лаврских гостиницах взрывной волной выбиты все окна и двери. Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным оказана помощь в обители.

В ночь с 12 на 13 марта все переселенцы и монахи были эвакуированы в монастырские подвалы.
В настоящее время в Святогорской лавре находится 520 переселенцев, из них 200 детей. 

Руководство лавры сообщило, что на территории обители и города не было никаких военных формирований. Удар был нанесен по мирному городу.

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