Авиаудар по Святогорской лавре: Фотографии последствий

Последствия авиаудара по Святогорской лавре. Фото: Полиция Донецкой области

Полиция Донецкой области опубликовала фотографии последствий авиаудара российскими силами по Святогорской лавре, который произошел вчера поздним вечером.

Авиационная бомба, по свидетельству очевидцев, разорвалась в 50 метрах от моста, который соединяет правый и левый берега реки Северский Донец, и который находится у входа в Святогорскую лавру.



Как сообщили в лавре, в результате взрыва в храмах вылетели оконные рамы. В лаврских гостиницах взрывной волной выбиты все окна и двери. Несколько раненых отвезли в госпиталь Святогорска, остальным оказана помощь в обители.



В ночь с 12 на 13 марта все переселенцы и монахи были эвакуированы в монастырские подвалы.

В настоящее время в Святогорской лавре находится 520 переселенцев, из них 200 детей.



Руководство лавры сообщило, что на территории обители и города не было никаких военных формирований. Удар был нанесен по мирному городу.