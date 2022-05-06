Гайдай: Войска РФ пытаются взять в окружение Попасную

В Луганской области российские войска пытаются взять в окружение город Попасная, который уже практически разрушен. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Практически разрушенный населенный пункт полностью и пытаются взять российские войска его в осаду, непосредственно уже саму Попасную. Протискивают со всех сторон, но там уже даже закрепиться негде», — сказал Гайдай.



Он отметил, что более двух месяцев Попасная и окрестности обстреливаются ежедневно из всего имеющего у оккупантов вооружения.



По мнению Гайдая, наихудшим вариантом развития событий на фронте в Луганской области будет окружение Попасной.



«Худший вариант – это если они прорвут оборону в Белогоровке и Попасной, и отрежут вообще территорию Луганской области, она будет в кольце», - пояснил начальник ОВА.



По словам руководителя Луганской ОВА, в регионе оставались около 50 тысяч мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться.