Россияне ракетой уничтожили музей Сковороды под Харьковом

Российские войска ракетным ударом уничтожили в ночь на 7 мая Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Об этом поселковый совет Золочева сообщил в Facebook.



«Перед войной там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем. Нет слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям русских варваров!», - сказано в сообщении.



Снаряд попал в крышу здания после чего начался пожар, - сообщило «Суспильне». 35-летний сын директора музея получил ранения в результате обстрела. Мужчину достали из-под завалов. Медики диагностировали у него травму ноги и госпитализировали.



Музей представлял собой имение 18 века, в котором Григорий Сковорода работал в последние годы своей жизни и возле которого был похоронен. Этой зимой в Украине на государственном уровне планируют отмечать 300-летие со дня рождения философа и поэта.