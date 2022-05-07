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Бьют по жилым домам и заводу «Азот»: За сутки оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину

07 мая 2022, 09:21

Бьют по жилым домам и заводу «Азот»: За сутки оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину

Последствия обстрелов на Луганщине. Фото: Луганская ОВА Последствия обстрелов на Луганщине. Фото: Луганская ОВА

В Луганской области за минувшие сутки российские силы 24 раза открывали огонь по жилым домам в Горской, Попаснянской громадах и Северодонецке, продолжали обстреливать завод «Азот». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорвавшихся снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено», — отметил он.

По его словам, в области еще остается достаточно много людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей, по ним россияне и бьют.

«Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов, 11 домов они разрушили в Золотом, 10 — в Попасной, пять многоэтажек — в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды за день, четыре дома — в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат восстановлению — это признак "русского мира". Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания», — описал ситуацию Гайдай.

Кроме того, поступает информация по разрушениям жилого фонда в Горском и Орехово.

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