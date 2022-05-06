Российские оккупанты пытаются форсировать Северский Донец на Луганщине

Возле города Кременная Луганской области войска РФ пытаются форсировать реку Северский Донец. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.



«Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои, орки пытаются форсировать реку», — описал ситуацию Гайдай.



По его словам, в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысячи горожан, а россияне всячески терроризируют население. Они проверяют мобильные телефоны, похищают украинских патриотов и таким образом производят контрразведывательные действия.



«Мародерству подвергся едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже. Люди ждут возвращения украинского флага. Скоро», — отметил глава ОВА.