Президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят совместно с международными организациями эвакуацию раненых военных и медиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.



«Мы готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии — раненых [военных] и медиков», — сказал Зеленский в видеообращении в субботу вечером.



Он подчеркнул, что его команда ежедневно ищет «дипломатический вариант, который может сработать».



Зеленский поблагодарил Международный комитет Красного креста и ООН, которые помогли провести первый этап эвакуации с «Азовстали».



«Удалось спасти более 300 людей — женщин и детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали"», — отметил президент.



Также Зеленский сообщил, что украинские власти готовят продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.