Около 60 жителей Белогоровки погибли от российского авиаудара по школе — Гайдай

Около 60 человек погибли в Белогоровке Луганской области в результате российского авиаудара по зданию школы, в котором прятались жители всего села. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства русского мира: циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка», - заявил Гайдай.



Он отметил, в здании школы и доме культуры возникли пожары на площади около 300 кв. Их ликвидировали почти четыре часа, затем была проведена разборка завалов и найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, 7 из которых ранены.



Гайдай также рассказал, что 7 мая ​​оккупационные войска России из «градов» и «ураганов» обстреляли Приволье. Погибли 11-ти и 14-летние дети, их 69-летняя бабушка. 12-ти и 8-летние сестры погибших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, бабушка с внуками вышла из хранилища на несколько минут и именно в это время россияне ударили по городу.