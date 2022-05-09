Оккупанты разлучили четырехлетнюю Алису с ее мамой во время эвакуации с «Азовстали»

Во время последней эвакуации с территории мариупольского завода «Азовсталь» оккупанты разлучили 4-летнюю девочку Алису с ее мамой. Об этом сообщает полк «Азов».
Там отметили, что мама девочки осталась в фильтрационном лагере группировки «ДНР».
«До места назначения в Запорожье сегодня [8 мая], в День матери, доехал только ребенок, место нахождения матери пока неизвестно», — говорится в сообщении.
В «Азове» призвали мировое сообщество «вмешаться и вернуть ребенку маму».
‼️Увага!— АЗОВ (@Polk_Azov) May 8, 2022
Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".
До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина pic.twitter.com/HwVSKJiArE
Более 170 мирных жителей прибыли с «Азовстали» и других районов Мариуполя в Запорожье, 8 мая.