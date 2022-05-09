В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине

Парад в Москве. Скриншот

В военном параде 9 мая в Москве поучаствовали российские военные, воевавшие в Украине.



По Красной площади проехался парадный расчет участников «специальной операции» в Украине под знаменем 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии.



Командовал расчетом капитан Артем Ермаков.

Сегодня в Москве была только наземная часть парада — воздушную отменили, сославшись на плохую погоду.



В начале мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин. Вторжение в Украину он назвал «упреждающим отпором агрессии» и «единственно правильным» решением. О мобилизации или объявлении войны Путин в своей речи не говорил.