Подросток и женщина погибли в Донецке в результате обстрелов

Последствия обстрела в Ленинском районе Донецка. Фото из соцсетей

Мирные жители погибли сегодня, 9 мая, в Кировском и Ленинском районах Донецка вследствие обстрелов. Об этом сообщили в «Штабе территориальной обороны» группировки «ДНР».



По улице Петровского в Кировском районе погиб подросток 2006 года рождения. По улице Замоскворечной ранена женщина.



По улице Сивашской в Ленинском районе погибла женщина.



В мкрорайоне Текстильщик (Кировский район) под обстрел снова попал рынок «Меркурий».

Боевики «ДНР» обвинили в обстрелах украинскую армию. Украинская сторона произошедшее не комментировала.