Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Подросток и женщина погибли в Донецке в результате обстрелов

09 мая 2022, 19:34

Подросток и женщина погибли в Донецке в результате обстрелов

Последствия обстрела в Ленинском районе Донецка. Фото из соцсетей Последствия обстрела в Ленинском районе Донецка. Фото из соцсетей

Мирные жители погибли сегодня, 9 мая, в Кировском и Ленинском районах Донецка вследствие обстрелов. Об этом сообщили в «Штабе территориальной обороны» группировки «ДНР».

По улице Петровского в Кировском районе погиб подросток 2006 года рождения. По улице Замоскворечной ранена женщина.

По улице Сивашской в Ленинском районе погибла женщина.

В мкрорайоне Текстильщик (Кировский район) под обстрел снова попал рынок «Меркурий».

Боевики «ДНР» обвинили в обстрелах украинскую армию. Украинская сторона произошедшее не комментировала.

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Война Обстрел ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:34
Подросток и женщина погибли в Донецке в результате обстрелов
16:44
В ОП поддержали идею Борреля передать Украине замороженные средства центробанка РФ
16:32
В Мариуполе войска РФ готовят химатаку, утверждает местный депутат
15:18
Лидеры G7 уверены, что Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины как пособник Путина
13:52
В Нью-Йорке Донецкой области сгорела паровая мельница, которой больше 100 лет
13:35
Славянск обстреляли войска РФ
13:06
Россияне устроили «Бессмертный полк» в оккупированных украинских городах
11:44
«ДНР» устроила шествие в разрушенном Мариуполе
10:30
В Мариуполе показали, как выглядит кладбище под городом
09:58
Открытие границы для выезда мужчин во время военного положения не планируется — Шмыгаль
09:17
«ДНР» откроет в Донецке площадь «Героя России»
01:03
Оккупанты разлучили четырехлетнюю Алису с ее мамой во время эвакуации с «Азовстали»
00:15
«Азов» готов продолжить бой. Украинские военные отошли от Попасной. Дайджест НД за день ►
17:35
В Луганской области около миллиона человек остались без водоснабжения
23:25
Украина эвакуировала всех гражданских с «Азовстали», а в разрушенном Мариуполе готовят парад. Дайджест НД за день ►
все новости
19:34
Подросток и женщина погибли в Донецке в результате обстрелов
17:54
Bloomberg: ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете
17:15
В Ирпене саперы закончили поверхностное обследование города
16:44
В ОП поддержали идею Борреля передать Украине замороженные средства центробанка РФ
16:39
Заявку Украины о статусе кандидата на вступление в ЕС рассмотрят в июне
16:32
В Мариуполе войска РФ готовят химатаку, утверждает местный депутат
16:06
Гайдай: Эвакуация из Луганщины возобновится, когда ВСУ зачистят Белогоровку от оккупантов
15:18
Лидеры G7 уверены, что Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины как пособник Путина
15:08
С начала вторжения РФ погибло 30 студентов Луганского университета
14:01
Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30% – министр Сольский
13:52
В Нью-Йорке Донецкой области сгорела паровая мельница, которой больше 100 лет
13:35
Славянск обстреляли войска РФ
13:35
В ОП отреагировали на слова Путина о якобы планах нападения Украины на Донбасс и Крым
13:06
Россияне устроили «Бессмертный полк» в оккупированных украинских городах
12:27
Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами из Крыма
все новости
ВИДЕО
«ДНР» устроила шествие в разрушенном Мариуполе
09 мая, 11:44
В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине
09 мая, 11:19
Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного
09 мая, 10:41

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция