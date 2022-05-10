«ДНР» начала выпуск газеты и вещание радио для Мариуполя

Группировка «ДНР» начала налаживать работу своих СМИ в захваченном российскими силами Мариуполе. Об этом сообщили в «министерстве информации ДНР».



Так, в тираж вышел первый номер «Приазовского рабочего». Газета с таким названием выходила в городе и до оккупации, но, как рассказали в «ДНР», новая версия издания «имеет принципиально другое содержание».



Первый номер газеты был отпечатан тиражом в 30 000 экземпляров. Все они распространены в Мариуполе через «пункты оказания гуманитарной помощи» бесплатно.



«Мининформ» планирует продолжать выпуск «Приазовского рабочего» в формате еженедельника.



Кроме того, вышла в эфир первая программа радио «Бриз», вещание которого захватчики начали в Мариуполе.

В Мариуполе до сих пор нет электричества, газа и водоснабжения.



Из-за отсутсвия электроэнергии «ДНР» не запускает вещание из телецентра в Мариуполе.