В Минэкономики заявили, что Украина договорилась с Польшей о поставках топлива

Польша может выступить крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Об этом сообщила министерка экономики Юлия Свириденко после завершения польско-украинского энергетического форума.



«Нам удалось посадить за один стол представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Это позволило найти практические решения для увеличения объема поставок в ближайшее время», - написала она на своей странице в Facebook.



По ее словам, во время форума речь шла о конкретных механизмах получения дополнительных объемов горючего от польских трейдеров, найдены технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов и получено подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей.



Свириденко выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.



В правительстве рассчитывают, что смогут привлечь также нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов.



Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.