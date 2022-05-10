Оккупанты снова бомбили Святогорскую лавру, ранен один человек

Последствия обстрелов Святогорской лавры. Фото: Офис генпрокурора

Российские захватчики нанесли очередной авиаудар по объектам Свято-Успенской Святогорской лавры, сообщает Офис генпрокурора Украины.



В связи с обстрелами правоохранители открыли два уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



«Досудебным расследованием установлено, что 9 мая 2022 года вооруженные силы РФ произвели очередной авиационный обстрел населенных пунктов Святогорской объединенной территориальной громады. В результате обстрела села Долина разрушен Свято-Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры», — говорится в сообщении.



Кроме того, в селе Адамовка в результате нанесенного оккупантами ракетного удара получил повреждения скит Святителя Иоанна Шанхайского Свято-Успенской Святогорской лавры.



По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получил один человек.