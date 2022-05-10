Первый президент Украины Леонид Кравчук ушел из жизни

Леонид Кравчук. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 10 мая, ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук, передают «Українські Новини» со ссылкой на источник в кругу семьи.



Как сообщается, политик скончался в 17:00 по киевскому времени.



Кравчук умер в возрасте 88 лет, после продолжительной болезни. В течение года он тяжело болел и проходил реабилитацию в Германии после операции на сердце, которую он сделал в конце июня 2021 года.



Леонид Кравчук был президентом Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. С июля 2020 года возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.