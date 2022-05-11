«ДНР» переименовала площадь Конституции в Донецке

«ДНР» переименовала площадь Конституции. Фото: «ДАН»

Группировка «ДНР» переименовала площадь Конституции у берега Кальмиуса в центре Донецке. Теперь она носит имя «Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова».



На открытии присутствовали глава «ДНР» Денис Пушилин и отец умершео в первый день полномасштабной войны российского военного Энгельс Гаджимагомедов

Нурмагомед Гаджимагомедов — российский военнослужащий, погибший в ходе российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Является одним из первых официально признанных российскими властями погибших в ходе вторжения России в Украину.



Посмертно Гаджимагомедову было присвоено звание «Героя РФ».