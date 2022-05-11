В 32 населенных пунктах Донетчины восстановлена электроэнергия

За последние сутки ремонтные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение 32 населенных пунктах Донецкой области – в Покровском, Бахмутском и, больше всего, Краматорском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В тоже время из-за постоянных обстрелов без электропитания остаются жители 258 населенных пунктов области.

«Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Здесь продолжаются активные боевые действия, из-за чего регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач», - говорится в сообщении.



Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты.