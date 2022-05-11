Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»

Лариса Долина на концерте в Донецке. Фото: ДАН

Российские артисты Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и Григорий Лепс развлекали сегодня «чиновников «ДНР» в Донецке по случаю «Дня республики».



Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», концерт с участием российских звезд прошел в Центре славянской культуры в Донецке. На концерте присутствовал и «глава ДНР» Денис Пушилин.



Кроме того, российские артисты выступали сегодня в подконтрольных «ДНР» Енакиево, Торезе и Харцызске.



Родион Газманов, Зара (Зарифа Мгоян), Александр Добронравов выступили в Енакиево, в Торезе — Денис Майданов, Анастасия Макеева, Сергей Войтенко, в Харцызске — Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук.