Россия признала неспособность захватить ключевые города в Украине — британская разведка

Вывод части российских подразделений из Харьковской области является признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в отчете, опубликованном 12 мая.



Отмечается, что украинские войска продвигаются в направлении российской границы, продолжая контрнаступление севернее Харькова.



«Приоритет операции России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакирующих сил», - сказано в отчете.



Несмотря на успех в окружении Харькова на начальных этапах войны, российские войска вынуждены выйти из региона для реорганизации и пополнения сил после тяжелых потерь.



Британская разведка предполагает, что эти подразделения будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец для защиты западного фланга основных сил России и путей снабжения в районе Изюма.