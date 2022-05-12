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В Мариуполе запустили подачу воды в тестовом режиме. Но есть проблемы

12 мая 2022, 12:03

В Мариуполе запустили подачу воды в тестовом режиме. Но есть проблемы

Оккупационные силы в тестовом режиме 11 мая запустили подачу воды мариупольцам. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, вода появилась в районе Новоселовки и Восточного, однако сразу образовалось много прорывов. Эту проблему оккупанты частично решили, уменьшив напор.

Он прогнозирует, что из-за порывов в начнут образовыватся канализационные «озера и реки».

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» спрогнозировал, что с 12-13 мая «вода должна пойти в сторону Мариуполя».

«С учетом разрушенной инфраструктуры, это не значит, что вода появится сразу во всем городе. Наверное, коммуникации будут заново тянуться. Но по городу ситуация исправиться в плане того дефицита с водой, который есть на данный момент», — подчеркнул он.

В легитимной мэрии Мариуполя заявили, что одной из важных проблем города сейчас является антисанитария. Под угрозой жизни десятков тысяч людей.

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