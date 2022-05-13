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Оккупанты пытаются захватить «Азовсталь»

13 мая 2022, 09:46

Оккупанты пытаются захватить «Азовсталь»

Российские военные предприняли попытку прорваться на территорию завода «Азовсталь» утром, 13 мая, в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

«Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация день ото дня становится сложнее», - написал он.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро российские оккупанты продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредоточили на блокировании подразделений украинских войск в районе завода «Азовсталь». 

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