Оккупанты пытаются захватить «Азовсталь»

Российские военные предприняли попытку прорваться на территорию завода «Азовсталь» утром, 13 мая, в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.



«Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация день ото дня становится сложнее», - написал он.



По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро российские оккупанты продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредоточили на блокировании подразделений украинских войск в районе завода «Азовсталь».

