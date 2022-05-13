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Зеленский: Я готов говорить с Путиным, но без посредников и на условиях диалога

13 мая 2022, 12:31

Зеленский: Я готов говорить с Путиным, но без посредников и на условиях диалога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но без посредников и на условиях диалога. Об этом сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

В то же время президент отметил, что сам вопрос переговоров с Путиным осложняется изо дня в день.

«Ежедневно оккупируются небольшие, я бы так сказал, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И много людей было убито. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов и уничтожение инфраструктуры российскими военными. И именно из-за этого усложняются моменты относительно возможностей переговоров», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина, Зеленский сказал, что это должно быть уважение со стороны России к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

Одно из основных требований, по словам Зеленского, — выведение российских войск за пределы Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что для сначала РФ надо покинуть те территории Украины, которые были захвачены после 24 февраля. «Это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить», — сказал Зеленский и добавил, что «мы не слышим ответ на этот вопрос».

Секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «никто не отказывается от встречи Путина с Зеленским, но она должна быть подготовлена», передает российский «Интерфакс».

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