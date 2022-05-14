Россияне ведут боевые действия на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска продолжают боевые действия на Донбассе, обстреливают украинские позиции вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины», - сказано в сообщении.



Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений. Кроме того, противник безуспешно пытается улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы.



В Мариуполе оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Они наносят массированные артиллерийские и авиационные удары.



На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Довгенького, Долины и Гусаровки.



Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА «Орлан-10» в районах Изюма, Капитоловки и Дибровы Харьковской области.



В Запорожском направлении отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны для удержания захваченной территории.



На Южнобужском направлении существенных изменений обстановки не было. Противник продолжает обстрелы позиций украинских войск из минометов и ствольной артиллерии.



На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.



В Харьковском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил РФ из Беларуси.



На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.



Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».